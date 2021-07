Man krijgt zes maanden cel voor bedreigen Van Dissel

De 34-jarige Dennis B. uit Enschede moet zes maanden de cel in voor het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel en van burgemeester Christiaan van der Kamp (Bodegraven-Reeuwijk). De helft van de straf is voorwaardelijk, kreeg de man vanmiddag te horen van de politierechter in Den Haag.

Het is al de tweede veroordeling wegens bedreiging van Van Dissel in een week tijd. De 48-jarige Hagenaar Bart van W. kreeg vorige week vier maanden cel opgelegd, eveneens van de Haagse politierechter. Hij was enkele dagen na Dennis B. aangehouden en had oa ‘we snijden je open’ had tegen de RIVM-directeur geroepen. De zaken staan overigens los van elkaar.

Dennis B. - een van de beheerders van groepschat ‘Exposekanaal’ op berichtendienst Telegram - kreeg zijn straf voor het plaatsen van twee berichten waarin wordt gedreigd met het langsbrengen en gooien van een baksteen. Hierbij zijn de privéadressen van Van Dissel en de burgemeester vermeld. De politie kwam de groepschat op het spoor, waarop B. afgelopen 20 mei werd aangehouden.

‘Cadeautje’

De Enschedeër ontkende voor de rechter dat er kwade zin achter de opmerkingen met de bakstenen zat. ,,Als je een baksteen lang genoeg kookt, kun je er een modderbad van nemen. Ik vond dat meneer Van Dissel wel een cadeautje had verdiend.” Dat hij ook over het gooien van een baksteen door de voorruit van de burgemeester had gesproken, kon de man zich niet meer herinneren.

De rechtbank ging niet mee met de Enschedeër en wijst op de context waarin de berichten zijn geplaatst. Zo werd er een bewerkte foto van Van Dissel gevonden met teksten als ‘pedo’ en ‘moordenaar’. ,,U had moeten weten wat de gevolgen waren.”

In mei werden ook al twee vrouwen uit hetzelfde Telegram-kanaal veroordeeld voor het reageren op het bericht van B. aan het adres van Van Dissel. Zij kregen twee maanden cel (waarvan een maand voorwaardelijk) en anderhalve maand cel (waarvan een maand voorwaardelijk) omdat zij zich ook dreigend uitten.

Misbruikcomplot

De bedreigingen aan het adres van RIVM-directeur Van Dissel worden niet enkel gedaan wegens zijn grote invloed op het coronabeleid. Bij complotdenkers ligt Van Dissel sinds enige tijd onder vuur omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vermeend misbruikcomplot, waarbij in de jaren tachtig en negentig kinderen ritueel zouden zijn misbruikt en vermoord te Bodegraven.

Veroordeelde Hagenaar Bart W. wees daar onder meer op in een pamflet, ook riep hij in een video. ,,Van Dissel? Die kindermoordenaar? We kunnen hem begraven in Bodegraven. Wij staan klaar.”

Eind vorige week heeft de rechtbank drie andere complotdenkers - Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever - opgelegd per direct te stoppen met hun beschuldigende verhalen. Er gaan ongefundeerde complottheorieën rond waarin de RIVM-bestuurder en de burgemeester beschuldigd worden van satanische pedoterreur.