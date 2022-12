Man laadt elektrische auto op bijzondere manier op en wordt aangehouden

Een Tesla-bestuurder besloot dinsdag in Oud-Beijerland zijn voertuig op te laden aan een lantaarnpaal in plaats van aan een oplaadpunt. De politie betrapte de automobilist en hield hem aan. Saillant detail: de stroomdief had z'n auto nooit aan de praat gekregen.

De automobilist wordt verdacht van stroomdiefstal. ,,Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter deze actie. De eigenaar mag dit op het politiebureau vertellen’’, schrijft de politie.

Een woordvoerder van Stedin laat weten dat het illegaal aftappen van stroom van een lantaarnpaal niet had gewerkt. ,,Die levert slechts 16 ampère, terwijl je voor een elektrische auto een 25 ampère-aansluiting nodig hebt.” De woordvoerder voegt eraan toe dat niet iedereen zomaar een lantaarnpaal kan aftappen. ,,Daarvoor is een sleutel nodig. Er is hier dus grof geweld gebruikt.”

De stroomdief had zijn stekkerwagen met behulp van een verlengsnoer ingeplugd aan de lantaarnpaal aan de Bootstraat. Zijn illegale actie is mogelijk ingegeven door de hoge stroomprijzen waardoor ook het opladen van een elektrische auto een dure aangelegenheid is geworden.

Spotgoedkoop

Zo verbruikt een elektrische middenklasse auto zo’n 15 kWh stroom per 100 kilometer, wat bij de huidige gemiddelde stroomprijs van 0,84 cent per kWh neerkomt op ongeveer 12,60 euro. Elektrisch rijden is daarmee momenteel in veel gevallen duurder dan rijden op benzine of diesel.

Het illegaal aftappen van stroom kan de man een zware straf opleveren. Op elektriciteitsfraude staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar, of een geldboete die kan oplopen tot bijna 100.000 euro.

In 2019 werd naar schatting van Netbeheer Nederland zo’n 114 miljoen kWh stroom illegaal afgetapt, in veel gevallen voor hennepkwekerijen. Stroomdiefstal is niet zonder gevaren en kan leiden tot kortsluiting, brand of zelfs elektrocutie.

