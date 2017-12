Man neergeschoten op Schiphol na dreigen met mes

De 52-jarige Astrid uit Zoeterwoude maakte alles van dichtbij mee toen ze vanmiddag haar zoon kwam ophalen op Schiphol. ,,Ik keek achteloos naar de kerstversieringen toen ik geknal hoorde. 'Dat lijken wel schoten', zei ik tegen mijn man. Kort daarna zag ik twintig marechaussees met wapens in onze richting rennen. Personeel in de winkels riep tegen iedereen dat we ook rennen moesten, naar buiten. We gingen naar de uitgang en dan blijken draaideuren in zo'n situatie niet zo handig, want daar was een opstopping. Daarna gingen de deuren helemaal open en konden we naar buiten. Ongeveer 20 minuten later mochten we weer naar binnen omdat het gevaar geweken was.''



Ene Tom was net met zijn vrienden in de Albert Heijn, vlakbij de plek waar het incident gebeurde. Hij hoorde schoten, liet zijn tas vallen en zette het op een rennen. Hij werd door de marechaussee naar buiten gedirigeerd. Inmiddels heeft hij zijn tas weer en kan hij met de geplande vlucht naar zijn bestemming.