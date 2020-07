Man ontvoert eigen zoon (7) voor ogen moeder: politiehond grijpt hem na klopjacht

Video Politie deelt details onderwe­reld­ge­van­ge­nis met martelka­mer in Wouwse Plantage, zes mannen opgepakt

13:33 De politie bevestigt dat in juni een speciale ‘onderwereldgevangenis’ is aangetroffen in zeven zeecontainers in Wouwse Plantage. Een van die containers deed dienst als een martelkamer. De politie stuitte op deze ‘EBI voor de onderwereld’ doordat het door een politiehack mee kon lezen via de versleutelde chatdienst Encro. Zes mannen zijn door de politie aangehouden. Burgemeester Han van Midden van Roosendaal noemt de martelkamers ‘onvoorstelbaar’ en wil maatregelen nemen om de openbare orde en veiligheid in Wouwse Plantage te herstellen.