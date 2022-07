Man op straat probeert Rozanne (13) om te kopen: ‘Nee, ik heb een vriendje’

Esmee (19) en Ilse (18) doodgere­den door man met 52 boetes: hoelang mag zo iemand blijven doorrijden?

Hoe kan een vent van 25 die in vier jaar tijd 52 boetes krijgt voor onder meer rijden door rood, te hard rijden, negeren van een rood kruis en rijden zonder rijbewijs toch gezellig uitstapjes in zijn auto blijven maken? Het is een vraag die ongetwijfeld vreet aan de nabestaanden van Esmee (19) en Ilse (18) uit Alblasserdam.

