Man opgepakt voor dreiging bij stadhuis Den Haag

Boeren waarschu­wen voor Amerikaan­se taferelen in Zeewolde door komst superkazer­ne

Boeren in het gebied in Zeewolde waar Defensie een superkazerne wil bouwen, waarschuwen voor ‘Amerikaanse taferelen in de polder’ en ‘een absurde verandering’ van het nu nog agrarische gebied. ,,De impact hiervan is vele malen groter dan van een datacentrum.’’

3 januari