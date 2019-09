Man overleden na dubieuze healing-bijeenkomst in Zeeland

Een man is vanochtend overleden na het bijwonen van een healingbijeenkomst in een huis in IJzendijke. Nadat hij daar vannacht onwel was geworden, is hij door bekenden naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht. Daar hebben verpleegkundigen hem gereanimeerd, waarna hij per helikopter naar een ziekenhuis in Gent is gebracht. Een 36-jarige verdachte uit Terneuzen is vanochtend aangehouden.

Dat heeft de politie bekendgemaakt. De identiteit van de man is nog niet bekend gemaakt omdat zijn nabestaanden nog niet zijn geïnformeerd. Zowel de plek bij het ziekenhuis, waar de auto is gestopt, als de woning in IJzendijke zijn ‘plaats delict’. Dat betekent dat de plekken zijn afgezet voor minutieus sporenonderzoek.

,,De man is vannacht door bekenden met een auto naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht", vertelt politiewoordvoerster Mireille Aalders. ,,De verklaringen van de getuigen waren tegenstrijdig. Er is sprake van verdachte omstandigheden. Daarom is besloten sporenonderzoek te doen in de woning waar de healingbijeenkomst is geweest, als de plek voor het ziekenhuis waar de auto is gestopt. Daar is onderzoek gedaan in de auto.”

Bij de healingbijeenkomst zijn hallucinerende middelen gebruikt. Mogelijk is dat de oorzaak van het overlijden, aldus de politie. ,,Maar daarnaar wordt nog onderzoek gedaan”, aldus Aalders. Een 36-jarige verdachte uit Terneuzen is vanochtend door de politie aangehouden. Mogelijk was hij eigenaar van de woning in IJzendijke, of was hij de organisator van de bijeenkomst.

Eersel

Eerder dit jaar kwam een 31-jarige Hongaar om het leven nadat hij in Eersel deel had genomen aan een healingceremonie waarbij de verboden en hallucinerende stof ayahuasca gebruikt is.