Man raakt bekneld en overlijdt bij bedrijfsongeval in Langerak

Het ongeval gebeurde vrijdagmorgen vroeg. De hulpdiensten werden rond 06.00 uur gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij het bedrijf aan de Keppelseweg.



Meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter snelden naar de ijzergieterij. Een medewerker was daar bekneld komen te zitten. Hoe dit kon gebeuren en waartussen de persoon bekneld zat, is niet bekendgemaakt. „En verdere details delen we ook niet, uit respect voor familie”, laat een woordvoerder van de Arbeidsinspectie weten.



De man is bij het ongeval om het leven gekomen. De traumahelikopter die werd opgeroepen is niet geland. De Arbeidsinspectie doet nu onderzoek, aldus de woordvoerder.