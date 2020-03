Man slaat voorruit bus kapot met staaf, chauffeur spuit brandblusser op hem leeg

De politie heeft gisteravond in het Zeeuwse Hulst een man en vrouw opgepakt voor het vernielen van een bus. Het is de tweede keer in een week tijd dat chauffeurs van de Belgische busmaatschappij De Lijn het moeten ontgelden in Hulst. De busmaatschappij verhoogt nu het toezicht door lijncontroleurs in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

De buschauffeur reed rond 20.00 uur over de Glacisweg in Hulst. Plots zag hij midden op de kruising een auto staan. De chauffeur kon de bocht daardoor niet maken. Uit de auto stapte een man die met een soort ijzeren staaf de voorruit van de bus kapot sloeg. De chauffeur pakte een brandblusser uit zijn bus, stapte de bus uit en spoot de brandblusser leeg in de richting van de man. Deze stapte hierop in de auto en vertrok met hoge snelheid.

Getuigen op straat bevestigden het verhaal aan de politie. Agenten namen een aangifte op van de chauffeur. Zijn verhaal wordt mogelijk ondersteund door camerabeelden van zijn dashcam, maar die worden nog onderzocht door de politie.

Agenten troffen rond 20.45 uur de auto met de inzittenden aan in de Rietstraat in Hulst. Het betreffen een man (40) uit Clinge en een vrouw (34) uit Terneuzen. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend.

Baldadigheid

De aanleiding van het incident is onduidelijk, laat een woordvoerder van De Lijn weten: ,,Het kan gewoon baldadigheid zijn geweest of met een bedoeling. Zover we weten zaten de twee ook niet eerder die dag in de bus.” De Lijn verhoogt komende tijd het toezicht door lijncontroleurs op bussen in de regio Hulst.