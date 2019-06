Man slaat vrouw en 9-jarig zoontje met hamer op hoofd

Groningse kinderarts pleit voor kinkhoest­vac­ci­na­tie, maar vaccin is nauwelijks te krijgen

10:28 Kinkhoest zorgde ervoor dat de afgelopen maanden tientallen jonge kinderen in levensgevaar in de Nederlandse ziekenhuizen lagen. De grootste oorzaak? Hun moeder, broertjes of zusjes waren niet gevaccineerd. Kinderarts Jan Peter Rake pleit op de site van het Dagblad van het Noorden voor levensreddende vaccinaties om ze de laatste twijfelaars over te halen. Ondertussen is het vaccin door zijn populariteit op sommige plaatsen in Nederland nauwelijks te krijgen.