Man springt van derde verdieping Radboudziekenhuis

Vermoorde Marcel lijkt volstrekt anoniem te hebben geleefd

17:54 Ruim een maand geleden werd hij dood aangetroffen in zijn woning in Hoogeveen, maar de politie weet nog altijd niet wie hij eigenlijk was, met wie hij omging en wat hij deed. Marcel Hoogerbrugge (49) lijkt zijn leven in volstrekte anonimiteit doorgebracht te hebben. Een oproep in Opsporing Verzocht moet de moordzaak nu vlot trekken.