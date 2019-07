Man uit auto in elektriciteitshuisje Wierden bevrijd

Hitteplan in Nederland vanaf vandaag niet meer actief

12:44 Het hitteplan dat het RIVM 23 juli activeerde, is vanaf vandaag niet meer actief. Omdat het RIVM het plan heeft gedeactiveerd, heeft het KNMI ook direct code oranje en code geel ingetrokken. Het hitteplan van afgelopen dagen was niet het langst geldende hitteplan ooit; in 2010 duurde de waarschuwing twaalf dagen.