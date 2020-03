Man uit Barendrecht (32) werd miljonair met verkrachtingsvideo’s

Barendrechter Michael M. (32) wordt ervan verdacht de website DarkScandals te hebben gerund op het darknet, waar hij bekendstond als Mr Dark. De politie pakte hem maandag op in zijn woonplaats Barendrecht, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Hij is aangeklaagd in de staat Columbia.

Amerikaanse opsporingsdiensten kwamen erachter dat op de beelden Amerikaanse meisjes stonden, die ten tijde van het misbruik nog maar tussen de 13 en 15 jaar oud waren. Uit onderzoek bleek dat de server van de website in Nederland stond.

Quote Dit behoort tot de verschrik­ke­lijk­ste vormen van crimineel gedrag Timothy J. Shea, Amerikaanse aanklager

De in Amsterdam geboren M. zou tenminste 1,6 miljoen dollar hebben verdiend aan de verspreiding van de verkrachtingsvideo’s. Gebruikers betaalden met cryptomunten als Bitcoin en Ethereum en kregen in ruil daarvoor pakketten met beeldmateriaal opgestuurd van jonge vrouwen die onder dwang seksuele handelingen verrichten.

Wie zelf videomateriaal naar DarkScandals opstuurde, hoefde niet te betalen. Voorwaarde was wel dat het ging om ‘echte verkrachting, afpersing, pesterijen van seksuele aard met naakte vrouwen, extreme betasting of seksuele slavinnen’, aldus het Openbaar Ministerie in een persbericht. In scène gezet materiaal werd door Michael M. geweerd.

Aangeklaagd

De website bevatte meer dan tweeduizend video’s en foto’s en adverteerde met ‘chantagebeelden en verkrachtingsbeelden’ van meisjes over heel de wereld. DarkScandals bestond al sinds 2012 en is nu offline gehaald.

De rechter-commissaris heeft bevolen dat de man in voorarrest zit. De Amsterdamse rechtbank zal oordelen over zijn uitlevering naar de Verenigde Staten. Daar is hij aangeklaagd voor distributie van kinderpornografie, productie en verspreiding van obsceen materiaal en witwassen. In het internationale onderzoek deden ook diensten als Europol en de Duitse politie mee. Michael M. zal in Nederland ook worden aangeklaagd voor twee belastingfeiten.

,,Darknet sites die profiteren van verkrachting en de seksuele exploitatie van kinderen behoren tot de verschrikkelijkste vormen van crimineel gedrag”, zegt de Amerikaanse aanklager Timothy J. Shea. ,,Wij laten niet toe dat daders online plekken als een schild gebruiken.”