Man uit Tiel geeft 4-jarig meisje knuffelkonijn met daarin foto van zijn penis

Holya (17) schildert de genocide op haar volk: 'Ik was zo bang, IS zat overal’

15:00 Zes jaar geleden sloeg de toen 11-jarige Holya Khalaf op de vlucht voor Islamitische Staat (IS) in Irak. Holya schilderde het leven in Irak. ,,Een beeld zegt altijd meer dan duizend woorden.''