Man van 45 overleden in cel na aanhouding voor openbare dronkenschap

De man had geen vaste woon- of verblijfplaats had. Hij werd vanochtend tijdens een reguliere controleronde onwel aangetroffen in zijn cel in het complex in Nieuw-West. De Rijksrecherche doet onderzoek, wat gebruikelijk is na het overlijden van een arrestant. De politie laat weten zolang het onderzoek loopt geen verdere mededelingen te kunnen doen.