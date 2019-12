Man van 66 uit Twente door eigen trekker overreden

Vrijwel alle filialen Hudson’s Bay dicht na uitverkoop, behalve Amsterdam en Breda

12:26 Vrijwel alle filialen van warenhuisketen Hudson’s Bay zijn inmiddels gesloten. Door de uitverkoopactie naar aanleiding van het vertrek uit Nederland waren de winkels nagenoeg leeg. Klanten kunnen alleen nog terecht bij de winkel in de Amsterdamse Kalverpassage en die in winkelcentrum De Barones in Breda. Deze moeten volgens het gerechtshof in Amsterdam ook na 1 januari openblijven.