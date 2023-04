Man verdronken nadat bootje omslaat: ‘Hij had geen schijn van kans’

John S. gedroeg zich als een berekende moordenaar, maar ontkent voorbereid plan: ‘Ik handelde in paniek’

Alsof hij een berekende, bijna professionele moordenaar is. Zo lijkt John S. volgens de rechtbank te werk te zijn gegaan in Vlissingen en op zijn weg naar de zorgboerderij in Alblasserdam. Maar zelf ontkent hij zijn misdaden tot in detail te hebben voorbereid. ,,Ik handelde in paniek.’’