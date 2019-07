Man zwaargewond na val van spoorbrug in Nijmegen

Voorbijgangers op de fiets zagen de man rond 06.40 uur zwaargewond liggen en schakelden de hulpdiensten in. Vanwege zijn verwondingen werd ook de traumahelikopter ingezet. Een trauma-arts is met het slachtoffer in de ambulance meegegaan naar het Radboudumc.

Volgens de politie is het niet duidelijk of de man per ongeluk gevallen is, van de brug is geduwd of zelf is gesprongen. Ze hoopt dat er getuigen zijn die iets van het incident hebben gezien.