Mandy was één van de relschoppers in Roosendaal. ‘Mijn vrienden hebben lak aan de politie’

Vorig jaar werd ze gepakt tijdens de rellen in Langdonk. In een chatgroep op Telegram liep ze in het oog door allerlei berichten te sturen. Toen een ander in de groep aangaf in Tilburg veel scholen in brand te willen steken, zei ze ‘we hebben hier ook veel scholen.’ Ook deelde ze een kaart van Roosendaal met rood omcirkeld de woning van burgemeester Han van Midden van Roosendaal.