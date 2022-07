Mannen opgepakt die neergeschoten Peter R. de Vries meteen na aanslag filmden

Op Curaçao en in Spanje zijn gisteren twee verdachten gearresteerd die op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat waren, onmiddellijk nadat Peter R. de Vries daar was neergeschoten. Zij maakten mogelijk filmpjes van De Vries met de bedoeling die meteen te verspreiden om de maatschappelijke schok van de aanslag zo groot mogelijk te laten zijn.

Op Curaçao is een 27-jarige man aangehouden. De man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt binnenkort overgebracht naar Nederland. Daarnaast is in Spanje een 26-jarige Nederlandse man aangehouden. Aan de Spaanse autoriteiten is verzocht de man over te leveren aan Nederland. De overleveringsprocedure zal naar verwachting minimaal enkele weken in beslag nemen.

Het zijn de vierde en vijfde verdachte die zijn gearresteerd vanwege de moord op vertrouwensman De Vries van kroongetuige Nabil B. Gisteren maakten het Parool en deze site bekend dat met Krystian M. (27) een derde verdachte van betrokkenheid bij de moord was gearresteerd. Hij is volgens justitie degene die de uitvoerders direct aanstuurde via een versleutelde Google Pixel-smartphone die de politie aantrof in de gestolen Renault Kadjar waarin de vermoedelijke schutter Delano G. (22) en bestuurder Kamil E. (36) 45 minuten na de aanslag werden gearresteerd op de A4, in de buurt van Leidschendam.

Zoon Royce van Peter R. de Vries herhaalt dat de nabestaanden blij zijn met de resultaten van het onderzoek naar andere betrokkenen dan de uitvoerders. ,,Wij zijn blij met de ontwikkelingen die uitwijzen dat politie en justitie bovenop de zaak zitten. Hoe het met de uitvoerders ging, weten we van minuut tot minuut zo’n beetje, maar we zijn vooral benieuwd in hoeverre opdrachtgevers en andere betrokkenen in beeld komen.”

Maatschappelijke schok

Binnen de opsporingsdiensten rees meteen na de aanslag op De Vries al het sterke idee dat de neergeschoten misdaadverslaggever opzettelijk was gefilmd met het oogmerk de maatschappelijke schok van de aanslag zo groot mogelijk te laten zijn. De Vries overleed op 15 juli zonder nog bij kennis te zijn geweest.

Het onderzoek van de Landelijke Recherche naar de opdrachtgevers van de aanslag loopt nog volop door. Zij zijn het Openbaar Ministerie op Curaçao, het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Korps Politie Curaçao en de Spaanse autoriteiten ‘zeer erkentelijk’ voor de verleende assistentie, laat het OM dinsdagochtend weten.

