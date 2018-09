Mannen, stop de anticonceptiepil in jullie portemonnee

Nooit meer boos worden op je vrouw wanneer ze de pil is vergeten. Anticonceptie is óók een zaak voor mannen. Die oproep doet Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, woensdag in een nieuwe campagne.

De verantwoordelijkheid ligt nog te veel bij vrouwen, vindt Rutgers. Vaak wordt van hen verwacht dat zij maatregelen nemen als ze geen kind willen. De meeste anticonceptiemiddelen zijn bovendien op vrouwen gericht. ,,Vrouwen dragen dus vooral de lasten van anticonceptie. Zij moeten naar een arts, elke dag – in het geval van de pil – aan anticonceptie denken en hebben soms last van bijwerkingen,” zegt Ineke van der Vlugt, programmamanager anticonceptie bij Rutgers.

Mannen hebben vooral de lusten van seks, stelt ze, terwijl het voorkomen van onbedoelde zwangerschap net zo goed hun verantwoordelijkheid is. Zeker mannen die zonder condoom willen vrijen, zouden meer betrokken bij de anticonceptie moeten zijn, luidt de boodschap in de nieuwe campagne van Rutgers. Van der Vlugt: ,,Mannen, draag zelf altijd een condoom op zak en help de vrouwen herinneren aan een nieuwe pilstrip, prikpil, ring of pleister. Zet een alarmpje in je telefoon of stop een pilstrip in je portemonnee. Mocht ze het een keer vergeten – wie is dat niet overkomen - dan heb jij tenminste iets bij je.”

Van alle anticonceptie is de pil het populairst onder vrouwen. © ANP XTRA

Onbedoeld zwanger

Liefst acht procent van de vrouwen van 18 tot 48 jaar heeft seks zonder voorbehoedsmiddelen, terwijl ze niet zwanger zijn of willen worden. Dat gaat ook geregeld mis: een op de vijf vrouwen is ooit in haar leven onbedoeld in verwachting geweest, blijkt uit eerdere onderzoeken van Rutgers.

Het kenniscentrum voor seksualiteit, dat samen met Soa Aids Nederland de campagne voert, moedigt mannen ook aan om de kosten voor anticonceptie te delen. In het geval van de pil komt dat neer op maximaal vijftig euro per jaar. Langer werkende anticonceptie als een spiraaltje of hormoonstaafje zijn duurder: tussen de 70 en 150 euro. Vanaf 21 jaar betalen vrouwen zelf de anticonceptie via het eigen risico of via een aanvullende verzekering.

Te duur