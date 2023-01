Manon (36) koos voor de dood en liet vriendinnen een opdracht na: ‘Vertel mijn verhaal, al helpt het maar één ander kind’

Deze Twentse vuurwerk­mag­naat voorziet half Nederland van ‘mooie doosjes’: ‘Keurige importeurs worden in hoekje gedrukt’

Hij behoort tot de grootste vuurwerkleveranciers van Nederland: Ruud van den Broeke uit Wierden. Met Rubro voorziet hij deze dagen ruim tweehonderd winkels van vuurwerk. De Twentenaar is wel klaar met alle negativiteit over vuurwerk: „Wij verkopen een feestproduct, voor acht uurtjes per jaar.”

