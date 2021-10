Mantelzorgwoning in de knel: nieuwe wetgeving maakt het nóg lastiger

RECONSTRUCTIE Krakend hout en overal glasgerin­kel: binnen kwartier zorgde tornado voor enorme chaos

21 oktober Bewoners van de Barendrechtse woonwijk Ter Leede belandden vannacht in een regelrechte nachtmerrie toen een heuse tornado over hun huizen raasde. Een reconstructie van een rampzalige nacht. ,,Ik had ook mijn man kunnen verliezen.’’