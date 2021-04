Marc (61) zit al jaren doorbetaald thuis: ‘Dat lijkt aardig, maar dat is het niet’

538 Oranjedag gaat niet door na commotie, gemeente geeft geen vergunning

19 april De burgemeester van Breda geeft geen vergunning voor het Fieldlab-testevenement 538 Oranjedag, dat zaterdag zou plaatsvinden in de stad. Vanwege de oplopende maatschappelijke onrust kan het evenement ‘niet meer veilig en verantwoord plaatsvinden’. ,,Er is zoveel commotie en onrust hierover. Dat is doodzonde, maar het is niet anders", aldus burgemeester Paul Depla. Radio 538 komt nu met een alternatief Koningsdagfeest.