Marco Kroon redt buurjongen in Schijndel die bijna stikt in pannenkoek: ‘Gedaan wat nodig was’

Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, vertelt dat hij gisteren in de schuur achter zijn huis aan het werk was toen zijn vrouw hem riep. ,,Er was iets bij de buren. Ik ben er meteen naartoe gegaan. Toen ik aankwam, was hij helemaal blauw aangelopen, de ouders waren radeloos. Bij verstikking moet je er snel bij zijn. Ik ben blij dat ik hem goed heb kunnen helpen, dat kostte nog heel wat moeite. Toen de ambulance na een minuut of vijf of zeven aankwam, was mijn buurjongen gelukkig weer aanspreekbaar.”