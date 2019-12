Marechaussee gaat nu ook burgers inzetten voor grenscontroles in havens

De Marechaussee wil met het project de werkdruk van de reguliere marechaussees ontlasten. ,,Op deze manier krijgen zij meer tijd voor andere beveiligingstaken”, stelt een woordvoerder. In de havens moet bijvoorbeeld veel worden gecontroleerd op inklimmers in vrachtwagens: illegale migranten die naar Engeland proberen te komen.

Paspoorten scannen

De burgers krijgen een opleiding van vier maanden en zijn dan zogenoemde ‘eerstelijns grensbewakers'. Dat houdt in dat ze paspoorten aannemen van reizigers op de vliegvelden en in de havens. Als ze twijfelen aan de echtheid van het document of andere onregelmatigheden zien, schakelen ze beroepsmarechaussees in. De burgers zijn niet bewapend. ,,Maar er zal wel altijd een gewapende beroepscollega in de buurt zijn.”

De burgermedewerkers worden in eerste instantie geworven voor inzet op piekmomenten: tijdens vakantiedrukte of andere momenten dat er bijvoorbeeld veel vluchten tegelijk aankomen op Schiphol. Het gaat in totaal om 120 burgermedewerkers, de werving van een deel van hen is vandaag begonnen.

Bezwaren over veiligheid

Een eerste pilot, begin vorig jaar, werd stilgelegd na kritiek vanuit de marechaussee-vakbonden. Zij stelden dat je een grensbewaker niet in zo'n korte tijd opleidt en stelden vraagtekens bij de veiligheid van de medewerkers en de gevolgen voor de veiligheid van Nederland. De vakbonden zijn nu wel akkoord met de proef. ,,Ons akkoord betekent niet dat onze eerdere bezwaren allemaal zijn weggenomen”, zegt Sven Schuitema, voorzitter van de Marechaussee-vereniging (MARVER).

De bonden zijn akkoord gegaan omdat de rechtspositie van de burgermedewerkers nu beter is geregeld, ze worden aangesteld als ambtenaar van de Marechaussee. Maar, zo stelt Schuitema in een reactie op de website van de bond: ,,We hopen natuurlijk dat er nooit wat mis gaat, maar als dat wel gebeurt, had men het kunnen weten. Hetzelfde gaat op voor de kwalitatieve uitvoering van de grensbewaking. De MARVER heeft gewaarschuwd, maar beschouwt dit als een politieke keuze. Eventuele consequenties zijn de verantwoordelijkheid van de minister van defensie.”