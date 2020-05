Marechaussee onderzoekt ‘aanranding matroos’ op Karel Doorman

13.000 mbo’ers hebben geen stageplek of leerbaan: ‘Mogelijk voorbode van werkloos­heid’

8:00 Werkgevers hebben even geen ruimte voor stagiaires. Dit schooljaar is het tekort aan stageplekken en leerbanen in het mbo opgelopen tot 13.000. Het aantal studenten dat van start ging bij een werkgever daalde met 56 procent ten opzichte van vorig jaar.