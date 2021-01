Marechaussee weigerde tien Britten toegang tot Nederland door Brexit

Alle Britten die de toegang tot Nederland werd ontzegd, landden op Schiphol. Een aantal van hen was verontwaardigd, omdat ze niet welkom zijn. ,,Een enkeling begreep het wel, maar de meesten dachten dat een negatieve coronatest wel voldoende zou zijn om het land in te mogen”, aldus een woordvoerder van de Marechaussee. Onder bepaalde voorwaarden worden uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld artsen of journalisten.

In heel 2020 werd zo’n 1900 mensen de toegang tot Nederland ontzegd. Dat waren er minder dan in 2019, maar volgens de woordvoerder ‘nog steeds een aanzienlijk aantal aangezien er vanwege de coronapandemie minder passagiers op de luchthavens zijn’.

Inreisverbod

Sinds maart 2020 geldt voor veel landen een inreisverbod, vanwege het coronavirus. Sindsdien zijn bij grenscontroles zo’n negenhonderd mensen geweigerd, onder wie ongeveer driehonderd Amerikanen. Als voorbeeld noemt de woordvoerder een Amerikaan die zondag op doorreis was en via Schiphol naar de Alpen wilde gaan om daar te skiën. ,,Die had de informatie duidelijk niet goed gelezen of begrepen. Het merendeel van die negenhonderd mensen hebben we op Schiphol tegengehouden, maar ook een flink aantal bij veerboten in zeehavens en op andere vliegvelden.”