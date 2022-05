Marechaussee zag vorig jaar bijna 10 procent meer identiteitsfraude dan in 2020

Asielzoekerscentra

Vorig jaar is volgens de marechaussee ook een ‘grote stijging’ waargenomen in het aantal frauduleuze documenten bij Nederlandse aanmeldcentra voor asielzoekers. In 2020 ging het om 173 kwesties met in totaal 202 valse documenten, vorig jaar om 320 zaken en 360 valse documenten - ongeveer 1,8 keer zoveel als een jaar eerder. De asielinstroom was afgelopen jaar echter ook circa 1,8 keer groter dan in 2020. Het percentage frauduleuze documenten is dus ongeveer gelijk gebleven.