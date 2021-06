Margreeth is 19 en zorgt voor haar moeder: ‘Omdat ik van haar houd en omdat het nodig is’

Justitie vervolgt huisarts niet na betwiste doodsoor­zaak

8:40 Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte wegens valsheid in geschrifte tegen de Alphense huisarts Robert-Jan van Rijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De Alphense familie Van Tol beschuldigt de huisarts ervan als doodsoorzaak van hun vader Covid-19 te hebben opgegeven, terwijl hij volgens de familie geen Covid had en overleden is aan hartfalen.