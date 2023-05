Maria van der Zanden (22) eindelijk gevonden: vermiste vrouw uit Putten lag bijna 30 jaar in naamloos graf in Duitsland

Met video Je pensioen verandert drastisch: dit zijn de grootste wijzigin­gen

Bijna de helft van de werkenden weet niets over het nieuwe pensioenstelsel en of dit gunstig of minder gunstig uitpakt voor hun pensioen. Dit blijkt uit onderzoek van online pensioenbank Brand New Day. De Eerste Kamer debatteert deze week over de nieuwe Pensioenwet, waar een meerderheid voor lijkt. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.