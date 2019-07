‘Marinus van der Lubbe stak Rijksdag niet in brand’

Hard bewijs ontbreekt en historici zijn het niet eens met elkaar. Het mysterie rond de brand in de Rijksdag in Berlijn in 1933 werd nooit opgelost. Was Marinus van der Lubbe wel of niet de dader? Ruim 86 jaar later pleit een document dat in een Duits archief is opgedoken de Nederlander vrij.

Een toenmalig lid van de nazi-knokploeg SA, Hans-Martin Lennings, stelt in een verklaring dat Van der Lubbe de brand niet kan hebben gesticht. Het document lag in het archief van de rechtbank in Hannover.

Lennings bracht de verwarde Nederlander op 27 februari 1933 tussen 9 en 10 uur ’s avonds met de auto van een ziekenhuis naar de Rijksdag, het Duitse parlementsgebouw. Bij aankomst roken hij en enkele collega’s ‘een vreemde brandlucht’ en zagen ze ‘lichte rookwolken door de kamers trekken’, zo staat in de verklaring. Daaruit blijkt dat de brand al was gesticht voordat Van der Lubbe daar was.

Sullig en halfblind

Niettemin werd de 24-jarige Van der Lubbe, een wat sullige en halfblinde communist uit Oegstgeest, opgepakt toen hij daar rondliep. Hij werd direct als enige schuldige aangewezen. Van der Lubbe bekende, kreeg de doodstraf en werd op 19 januari 1934 onthoofd.

Van der Lubbe was in Berlijn om de communisten in Duitsland te ondersteunen. Hij had al eerder een keer geroepen dat hij een linkse daad wilde stellen tegen het opkomend nazisme.

Volledig scherm Archieffoto van Van der Lubbe in 1933.

De nazi’s gaven de communisten de schuld van de brand. Ze zagen het als het begin van een arbeidersopstand tegen de kersverse regering van Adolf Hitler. Ze grepen de brand aan om fundamentele politieke rechten van burgers buiten werking te stellen.

De veroordeling van Van der Lubbe is voer voor complottheorieën. Critici denken dat de nazi’s hem hebben gebruikt om alle macht naar zich toe te trekken. De Nederlander stond als een menselijk wrak in de beklaagdenbank. Hij leek gedrogeerd, toen hij tegenover de rechters bekende het gebouw in brand te hebben gestoken. ,,Dat is een daad van tien minuten geweest’’, prevelde hij versuft. ,,Ik kan alleen maar herhalen dat ik de Rijksdag helemaal alleen heb aangestoken.’’

Quote Ik kan alleen maar herhalen dat ik de Rijksdag helemaal alleen heb aangesto­ken Marinus van der Lubbe

Volledig scherm Als een apathisch menselijk wrak ondergaat Van der Lubbe het proces.

Maar zijn verklaringen waren tegenstrijdig. Brandexperts twijfelen of de brand door één persoon kon zijn aangestoken. Bovendien liepen bij de brand ook mensen van de SA rond en is fosforkoolwaterstof gebruikt, iets waar de SA over beschikte.

Lennings heeft zijn verklaring in 1955 bij een notaris laten vastleggen, voor het geval Van der Lubbe postuum een nieuw proces zou krijgen. Lennings en zijn collega’s hebben tevergeefs tegen de arrestatie van de Nederlander geprotesteerd. ,,Omdat naar onze mening Van der Lubbe onmogelijk de brandstichter had kunnen zijn’’, staat in het document. ,,Volgens onze bevindingen was de Rijksdag al in brand gestoken toen we Van der Lubbe daar afleverden.’’

Quote Volgens onze bevindin­gen was de Rijksdag al in brand gestoken toen we Van der Lubbe daar afleverden Hans-Martin Lennings

Volledig scherm De Rijksdag gaat in vlammen op © 91050/KPA/TopFoto

Vanwege hun protesten werden de SA-man en zijn collega’s ook opgepakt. Ze moesten een verklaring ondertekenen dat ze niks wisten. Veel van de collega’s zijn later doodgeschoten. Lennings kreeg een waarschuwing en vluchtte naar Tsjechoslowakije.

Nietig verklaard

In 2008 maakte het Openbaar Ministerie in Duitsland bekend dat de veroordeling geen juridische basis had. Het proces tegen Van der Lubbe werd nietig verklaard. Hij was destijds veroordeeld op basis van twee nazi-verordeningen die in 1998 door een speciale wet niet rechtsgeldig werden verklaard.

Van der Lubbe ligt begraven op de Südfriedhof in Leipzig. Daar is later een monument geplaatst.

Volledig scherm Grafmonument Marinus van der Lubbe in Leipzig. © Wikimedia