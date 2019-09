Mario D. die met monstertruck drie toeschouwers doodreed, moet cel in

video Oorlogsbe­graaf­plaats weer beklad, hakenkruis en tekst over MH17 op kapel

12:58 De kapel, verschillende graven en andere gedenkstenen van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo zijn beklad met zwarte verf uit een spuitbus. Op een muur van de kapel is een enorm hakenkruis gekalkt. De politie kreeg rond 08.15 uur een melding van de bekladding: ,,Er is best veel schade aangericht. We zijn nu aanwezig op de begraafplaats om onderzoek te doen.”