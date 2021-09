Marjan Minnesma ging twee keer langs bij Rutte: ‘Gewoon college geven over klimaat’

‘Als we doorgaan op de huidige weg, stevenen we af op een opwarming van 3 graden Celsius. Een verandering van deze omvang brengt catastrofale gevolgen met zich mee. Drie graden lijkt misschien niet veel op het eerste gezicht. Maar om dit in perspectief te plaatsen, het verschil in temperatuur tussen de laatste ijstijd (circa twintigduizend jaar geleden) en nu is ook maar 5 graden. Dit terwijl destijds een kwart van de aarde was bedekt met ijs. Als klimaatverandering niet snel genoeg wordt beperkt, zal het leven van toekomstige generaties onomkeerbaar veranderen.’