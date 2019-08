Marjo krijgt verkeerd overgemaakte 17.000 nog niet terug: veroordeelde Bulgaar in beroep

De tragi-komische klucht over de 17.000 euro spaargeld die Marjo Ladage uit Hellevoetsluis in 2015 per ongeluk overmaakte naar het rekeningnummer van een wildvreemde, gaat door. De Bulgaarse man die het geld inpikte en twee weken geleden werd veroordeeld, gaat in hoger beroep. Daardoor krijgt Ladage haar geld na vier jaar nóg niet terug.

De 33-jarige Bulgaar kreeg het geld destijds pardoes binnen omdat Ladage de 17.000 euro per ongeluk naar een oud, inmiddels hergebruikt rekeningnummer had overgemaakt. De in Amsterdam wonende Bulgaar joeg het cadeautje er gelijk doorheen. Na twee dagen was het op. De man dacht dat de 17.000 euro de kinderbijslag was, is zijn excuus. Hij heeft het geld dus ook aan zijn kinderen gespendeerd.

‘Dankbaar’

Onderneemster Marjo Ladage maakte het bedrag vier jaar terug per ongeluk over naar haar oude spaarrekening die allang was opgeheven, maar nog wel in haar digitale adresboekje stond. Eind 2016 maakte justitie bekend dat de man die Marjo’s spaargeld zo ‘dankbaar’ had ontvangen, was aangehouden. Hij bleek voor zakkenrollerij opgepakt en onderzoek wees uit dat hij ook de gezochte Bulgaar was die Marjo’s ‘cadeautje’ had verduisterd.

Twee weken terug werd de man wegens verduistering dan eindelijk veroordeeld tot 100 uur werkstraf en terugbetalen, met rente, van het geld. Hij had kunnen weten dat het geld niet van hem was. Het CJIB zou het bedrag voor Marjo gaan innen. Maar dat wordt nu toch weer met maanden uitgesteld omdat de man in hoger beroep is gegaan.