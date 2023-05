Marktplaats vol met Tina Turner: 500 nieuwe advertenties in eerste 24 uur na overlijden

De reden van deze toename aan Tina Turner-artikelen is duidelijk: verkopers willen wat verdienen. „Ook heb je mensen die hun verzameling zat zijn en een goed moment zien om alles kwijt te kunnen”, vertelt Simone Driessen, docent mediawetenschappen aan de Erasmus Universiteit.



Over de toename van het aantal kopers vertelt ze: „Je hebt vast wel mensen die nu alles van Tina Turner kopen in de hoop dat het meer waard zal worden in de toekomst.”



Maar deze toename heeft meer redenen. Een van de grootste redenen, veronderstelt Driessen, is de nostalgie die de muziek met zich meebrengt. „Voor de mensen die met haar muziek zijn opgegroeid, valt er toch een stukje van je jeugd weg.” Vaak willen deze fans dan toch even dat album kopen dat ze nog niet in hun collectie hadden of een poster ophangen in herinnering aan de pop-icoon.