Marlotte besloot alles uit het leven te halen: ‘Ze heeft alleen nooit de liefde gekend’

Vooruitblik Hoe bang moeten we zijn voor de coronavari­an­ten? ‘Alleen in sciencefic­ti­on­films gaat het écht mis’

24 april Volle ziekenhuizen, angstaanjagende virusmutaties: het is soms lastig voor te stellen dat we de coronacrisis ooit nog achter ons laten. Maar het gaat gebeuren, stellen virusexperts, en wellicht zelfs al sneller dan we denken. Want hoe bang moeten we écht zijn voor mutanten? En wie liggen er dit najaar in de ziekenhuizen? Een vooruitblik op de rest van 2021, aan de hand van vier beargumenteerde voorspellingen.