Mart Hoogkamer zegt af voor Zwarte Cross én Vierdaagsefeesten: ‘Klink als een gitaar vol met watten’

Vijf mannen blijven zitten voor schokkende dood van vader van drie kinderen: ‘Dit is niet zómaar een moord’

Het onderzoek naar de spraakmakende en schokkende moord op de 29-jarige Manuel Alvarez, wiens lichaam in stukken werd gezaagd en in koffers achtergelaten in een auto, is zo goed als afgerond. Vijf verdachten stonden vandaag weer voor de rechter én blijven langer vastzitten. ,,Dit is niet zómaar een moord.”

12 juli