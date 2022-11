Martin (5) zit zes uur lang opgesloten in taxibusje nadat chauffeur hem vergeet: ‘Breekt mijn hart’

Zes uur lang zat Martin (5) in zijn uppie opgesloten in een geparkeerde taxibus. De chauffeur van het busje, die hem naar het speciaal onderwijs in Utrecht had moeten brengen, was hem vergeten. Zijn ouders zijn verdrietig en boos: ,,Ik kan er gewoon niet te lang aan denken, het idee breekt mijn hart.’’ Het incident lijkt een nieuw dieptepunt in de crisis in het leerlingenvervoer.