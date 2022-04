Martin Gaus betwist studie probleemhonden: ‘Teckel echt andere hond dan een husky’

vlaardingen Vrouw (21) die mes in rug kreeg, laat voor het eerst van zich horen: ‘Dit is veel aangrijpen­der dan je zou denken’

,,Je wereld staat ineens op z’n kop. Waarom doet iemand zoiets.’’ Dat zegt de 21-jarige hockeyster die paaszaterdag het slachtoffer was van de Vlaardingse messentrekker. Voor het eerst sinds het bizarre voorval laat ze van zich horen, in een verklaring aan het AD. Ze geeft aan opgelucht te zijn dat een verdachte is aangehouden.

