Martin waarschuwt met kroniek over Nederlandse kust: ‘Het is te druk, soms zelfs véél te druk’

De drukte, de overvolle wegen van Zuid-Holland: ze zijn vlakbij. Maar hier op het strand van Katwijk is alle ruimte. Een enkeling loopt er met de hond, twee paarden kuieren voorbij en verderop steken wat benen in legging omhoog: een yogaclubje. De branding dondert, meeuwen krijsen. Martin Hendriksma (54), haren overeind in de wind, kijkt in de richting van Scheveningen. Dat is 15 kilometer ver, maar de skyline tekent zich helder af. ,,De weidsheid, dat vinden wij Nederlanders geweldig. De kust verbindt ons. Daar trekken we naartoe.’’