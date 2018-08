Massaal op zoek naar Nsimire (14) in Den Haag

Een speciaal search and rescue-team speurde gisteravond het Zuiderpark in Den Haag af naar een spoor van de vermiste Nsimire Massembo (14). Ook werden duizenden flyers verspreid in de hoop op een aanwijzing die leidt naar de Haagse tiener.

Nsimire is inmiddels dertien dagen vermist en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de zoektocht. Zo stonden gisteren ongeveer dertig mensen op verschillende plekken in Den Haag om flyers met daarop foto's van Nsimire uit te delen. 's Avonds werd zelfs het Black Diamond Search and Rescue-team ingezet om het Zuiderpark uit te kammen.

Met honden en duikers trokken de vrijwilligers aan het begin van de avond het park in, duidelijk getraind, opgeleid en op elkaar ingespeeld. Teams werden ingedeeld, zoekgebieden in kaart gebracht en een commandocentrum werd ingericht. Terwijl de ene duiker onder water zocht waadde een tweede ernaast om aan de oppervlakte te zoeken, terwijl gelijktijdig teams met honden op de kant zochten. Bij het ter perse gaan van deze krant gisteravond was echter nog geen spoor gevonden van Nsimire.

Flyeractie

Eerder op de dag hadden zich al twintig tot dertig mensen bij station Den Haag Centraal verzameld om flyers uit te delen, in de hoop zo te weten te komen waar Nsimire is. De eerst stapel van 2500 flyers vloog er zó snel doorheen, dat een tweede druk van ongeveer 4000 stuks nodig was. Die flyers werden in de loop van de middag verspreid.

De flyeractie werd overigens uitgebreid naar station Rotterdam Centraal. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat ze daar is gezien, maar het is goed om hier landelijk aandacht aan te besteden", aldus een kennis van de familie.

Volledig scherm Nsimire is al dertien dagen vermist. © Politie.nl

Steun

De familie van de vermiste Nsimire Massembo put kracht uit de steun die ze ontvangt. Dat zegt vader Baderha Massembo. Het doet de familie goed om te zien dat zoveel mensen de straat opgaan om flyers te verspreiden. ,,We krijgen meer kracht door de steun die we ontvangen.''

Massembo hoopt zo snel mogelijk iets te horen van zijn vermiste dochter. ,,Hopelijk ziet mijn kind dat iedereen bezig is. We moeten horen dat Nsimire nog bij ons is. Ook als iemand haar vasthoudt willen we dat die persoon hoort dat wij er allemaal mee bezig zijn.''

Onzekerheid

De familie zit al bijna twee weken in onzekerheid over het lot van het meisje. In een eerdere oproep op Facebook schreef Massembo ten einde raad te zijn. De aanwezigheid van de tientallen flyerende mensen in het centrum van de stad en het Zuiderpark geeft de familie weer 'nieuwe energie'.

De politie laat weten dat tientallen tips zijn gecontroleerd, camerabeelden zijn nagekeken en dat agenten op straat en op sociale media naar Nsimire speuren.