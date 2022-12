Massale online zoektocht voorbij: Nadia (28) na 8 dagen in goede gezondheid gevonden

De 28-jarige Nadia die sinds vorige week plotseling van de aardbodem verdween en waarvoor een massale online zoektocht op gang kwam, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat maakt de politie bekend. ‘Wij danken iedereen die meegezocht heeft’, laat het korps weten op Twitter. Er wordt dringend verzocht om alle gedeelde foto's van Nadia te verwijderen in verband met haar privacy. Er worden verder geen mededelingen gedaan, aldus de politie.

De vermissing van Nadia, studente aan het Summa College in Eindhoven, beheerste dagenlang diverse sociale media. Het opsporingsbericht van Nadia’s zus op Facebook werd ruim 130.000 keer gedeeld en kwam daardoor bij meer dan een miljoen Nederlanders terecht. De familie was ten einde raad. ,,We zijn erg ongerust en weten niets”, zei een nichtje. Nadia zou niet overstuur of emotioneel zijn geweest op de dag van haar verdwijning.

Overspoeld met tips

De politie noemde een misdrijf ‘het minst waarschijnlijke scenario’. Een noodlottig ongeval, bijvoorbeeld door de gladheid van de afgelopen dagen, werd niet uitgesloten. ,,Om dit helder te krijgen zijn we nu een tijdlijn aan het opmaken. In die tijdlijn zitten nog een paar gaten die we door middel van de tips proberen in te vullen. Op dit moment krijgen we door de grote media-aandacht zóveel tips binnen dat we ze lang niet allemaal kunnen verwerken. We zijn er met man en macht mee bezig”, vertelde een woordvoerder eerder deze week.

Familieleden van de vermiste Nadia waren de wanhoop nabij en vroegen via sociale media om hulp. ‘We maken ons enorme zorgen. We vermoeden dat ze het laatst in Heerlen is geweest’, schreef de zus van Nadia op Facebook. Haar bericht verspreidde zich als een olievlek over het internet. Ook andere opsporingsberichten werden vele duizenden keren gedeeld. Naast diverse Nederlandse media dook ook de Vlaamse pers op de zaak. Heerlen ligt op ongeveer een halfuur rijden van de Belgische grens.

Mogelijk geen misdrijf

De politie in Limburg werd overspoeld met telefoontjes van media en bezorgde inwoners. ,,We begrijpen dat er veel aandacht voor is en dat de familie zich zorgen maakt. We beschouwen dit zelf ook als een urgente vermissing. Tegelijkertijd zijn er geen aanwijzingen die duiden op een strafbaar feit. We denken niet dat deze vrouw is meegenomen of dat iemand haar iets heeft aangedaan.”

Nadia heeft er zelf voor gekozen om te vertrekken, denkt de politie.

Signalement

De politie nam de vermissing serieus en verspreidde een officieel opsporingsbericht. Ook Het Search And Rescue-team (SAR) deelde haar signalement. De gespecialiseerde zoekorganisatie vroeg inwoners en bedrijven in Heerlen de camerabeelden te checken.