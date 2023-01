Massa’s toeristen stonden bij verkeerde huis van Johannes Vermeer: hij woonde een deurtje verderop

De Jonge kondigt maatrege­len aan om bouwproce­du­res in te korten: ‘De balans is zoek’

Als het aan minister De Jonge ligt, wordt het lastiger voor burgers om met bezwaren bouwprojecten te vertragen. Een hard gelag voor buurtbewoners of actievoerders die strijden tegen bouwplannen in de omgeving. Bij de projectontwikkelaars, wordt het nieuws met gejuich ontvangen. ,,Je herkent snel de bezwaarmakers die het om financieel gewin is te doen.‘’

19 januari