Mat Herben gaat serie over Pim Fortuyn níet kijken: ‘Zag de trailer en dacht: is dit een klucht?

Schurftuit­braak in Utrecht, sommige studenten blíjven terugkomen bij huisarts: ‘Lopen het steeds weer op’

Utrechtse studentenhuizen worden massaal geteisterd door schurft. De huidziekte, waarbij mijten kleine gangetjes in de huid graven en eitjes leggen, is bezig aan een grote opmars. Huisartsen spreken van een ‘forse uitbraak’ en met name in dichtbevolkte huizen duiken de piepkleine beestjes op - soms kéér op kéér.

24 maart