McDonald's stopt met plastic Happy Meal-speeltjes

Video Gegevens­dra­gers gevonden in cel kroongetui­ge Nabil B., maar waar ze nu zijn weet niemand

21 september Kroongetuige Nabil B. blijkt, een week voordat hij in de gevangenis een geheime iPhone tot zijn beschikking kreeg, ook andere gegevensdragers in zijn cel te hebben gehad. Die werden bij een celinspectie in beslag genomen, maar waar deze nu zijn kunnen politie en justitie niet zeggen: ze zijn kwijt.