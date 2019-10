ME omsingelt honderden klimaatactivisten in Amsterdam: ‘Wie blijft wordt aangehouden’

De politie is met een aantal ME-busjes aanwezig. Agenten zijn begonnen de activisten - waarvan velen met armen en benen in elkaar gehaakt op de grond zijn gaan zitten - een voor een te benaderen. Ze worden gevraagd te vertrekken en zo niet, dan meegenomen en aangehouden Er zijn eerder vanochtend al enkele arrestaties verricht en er zijn materialen van demonstranten in beslag genomen.



Eerder vanochtend had een woordvoerster van de politie gezegd dat de demonstranten nog de kans kregen om zelf te vertrekken en dat er verder nog niet wordt ingegrepen. De milieuactivisten wilden echter een week op de Stadhouderskade blijven. Ze hebben zo’n vijftig tentjes opgezet, waarin ze kunnen overnachten. Ze dragen ook rugzakken bij zich met slaapmatjes erin.



De demonstranten zingen en laten onder meer teksten horen als ‘climate justice now’. Ze dragen ook een groot spandoek en hebben bordjes bij zich met de tekst: ‘sorry dat we de weg blokkeren, maar dit is een noodgeval’. Ook hangen er borden met de teksten als: ‘we zijn zo weer weg, net als de aarde’. ,,We gaan pas weg als onze drie eisen worden ingewilligd”, laat een woordvoerder weten. De actievoerders willen dat de waarheid wordt verteld over het klimaat. De netto-uitstoot moet in 2025 op nul staan, en er moet een burgerraad worden opgezet om dit mogelijk te maken.



De politie heeft eerder een aantal aanhoudingen verricht. Nu is overgegaan tot ontruiming van het gebied. ,,Wie blijft, wordt aangehouden’’, aldus de politie. Er mag indien nodig ook geweld worden gebruikt.