Medeverdachte Ruinerwold Josef B. toch onderzocht in kliniek

Dit doet Nederland als het coronavi­rus hier opduikt

13:00 Wereldwijd worden maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe groot is de kans dat het virus ons land treft? ,,Het is mogelijk dat het in Nederland opduikt’’, zegt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. ,,Maar het risico is heel klein. Het virus komt vooral voor in Wuhan en er is relatief weinig reisverkeer tussen die plaats en Nederland.’’