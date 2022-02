Medewerkers VodafoneZiggo klappen uit de school over grensoverschrijdend gedrag: ‘We zijn geschrokken’

VodafoneZiggo, sinds 2017 gefuseerd, heeft op een interne pagina ruchtbaarheid gegeven aan de zaak. ,,We vinden het heel belangrijk om hier open en transparant over te zijn, zeker als je ziet wat er de afgelopen weken allemaal naar buiten is gebracht”, legt een woordvoerder uit. ,,Hiermee willen we ook uitstralen naar onze mensen dat als hen op de werkvloer iets vervelends overkomt, ze áltijd naar een van onze externe vertrouwenspersonen kunnen stappen.”

Pril

In de afgelopen weken kwamen enkele meldingen binnen van gedrag dat niet door de beugel zou kunnen. VodafoneZiggo wil niet zeggen of de betreffende medewerker(s) op non-actief is gezet. ,,We vonden deze meldingen serieus genoeg om direct op te pakken. Het is allemaal nog heel pril, dus over de inhoud van die meldingen kunnen we nog geen mededelingen doen. We hebben een extern bureau ingeschakeld dat ons helpt met het onderzoek.”