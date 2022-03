Meer coronapatiënten in ziekenhuis, aantal nieuwe besmettingen daalt verder

Het aantal nieuwe coronagevallen ligt opnieuw een stuk lager dan de dag ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt vandaag melding van 34.846 positieve tests, tegenover (na correctie) 41.581 de dag ervoor. Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur iets gestegen, maar op de intensive cares daalde de bezetting licht.

Vrijdag werden 49.282 positieve tests gemeld, donderdag 54.411 en woensdag 60.731. Het zevendaagse gemiddelde is zondag gedaald naar 48.680. Dat gemiddelde daalt voor de negende dag op rij.

In Amsterdam werden met 1377 de meeste besmettingen vastgesteld, gevolgd door Rotterdam (1128), Utrecht (877), Den Haag (804) en Groningen (678). Het RIVM kreeg de afgelopen 24 uur melding van acht nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het instituut.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel extra tijd

Vandaag liggen er in totaal 1860 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen vandaag 56 coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan gisteren.

Op de intensive cares liggen zondag 137 coronapatiënten, twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen worden 1723 patiënten met corona behandeld, tegenover 1665 een dag eerder. Op de ic’s werden 18 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 179.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen en ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.